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Şanlıurfa'da iş adamının kaçırıldığı iddiası

Karaköprü ilçesinde kaçırdıkları iş adamını darbettikleri, silah zoruyla bankadaki parası ile gayrimenkullerini başkasının üzerine devrettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

26 Aralık 2018 Çarşamba 19:22
Şanlıurfa'da iş adamının kaçırıldığı iddiası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, kaçırdıkları iş adamını darbettikleri, silah zoruyla bankadaki parası ile gayrimenkullerini başkasının üzerine devrettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesinin Gölpınar Mahallesi'nde iş adamı S.İ kaçırılarak darbedildi, silah zoru ile bankadaki parası başka hesaba transfer edildi, gayrimenkulleri de vekaletname imzalatılarak başkasının üzerine devredildi.

Serbest bırakılan S.İ, durumu jandarmaya bildirdi.

Yürütülen çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.H.Y, Ü.A, M.A. ve M.Z, yakalandı.

Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece, "tehdit", "gasp" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 19:22
  1. gasp
  2. İş adamı
  3. kaçırma
  4. zorla alı koyma

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