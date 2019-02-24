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Şanlıurfa’da indirimli depo günleri başlıyor

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde, ünlü markaların katılımıyla gerçekleşecek “Dev indirimli” Depo Günleri, 1 Mart Cuma günübaşlıyor.

24 Şubat 2019 Pazar 13:09
Şanlıurfa’da indirimli depo günleri başlıyor

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde, ünlü markaların katılımıyla gerçekleşecek “Dev indirimli” Depo Günleri, 1 Mart Cuma günübaşlıyor.Depo Günlerinde ünlü markalar, normal sezon ve mevsim sonu indirimlerinin yanı sıra, ekstra avantajlar sunacak.


Ulusal ve uluslararası seçkin markaların normal sezon ve mevsim sonu indirimlerinin yanı sıra ekstra avantajlar sunacağı Depo İndirim Günleri , Şanlıurfalılara indirimli alışveriş imkanı sunacak. AVM’nin 1’inci katında 1 Mart ile 10 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Depo İndirim Günleri’neAvva, Dagi, Armine, Çetinkaya, Süvari, Greyder, Accort, Lufian, Kemal Tanca ve In Street gibi markalar katılacak.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 13:09
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