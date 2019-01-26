Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 27 RD 969 plakalı otomobil ile 02 KT 644 plakalı otomobil, Halfeti-Birecik kara yolu Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti ve Birecik devlet hastanelerine kaldırıldı.

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