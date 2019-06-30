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Şanlıurfa’da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

30 Haziran 2019 Pazar 21:41
Şanlıurfa’da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, ilk trafik kazası Diyarbakır Siverek karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 25 GB 285 plakalı araç, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada Leyla Bal ve Neriman İnal yaralandı.


Öte yandan, Diyarbakır Siverek karayolu 30. kilometresinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 31 AKJ 21, 63 B 4351 ve 34 FJ 8139 plakalı araçların karıştığı kazada Güleş Kesenek, Umut Can Kesenek ve Cengiz Kesenek ile Sıddık Yıldırım yaralandı.


Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, her iki kaza için inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 21:41
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