Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavga Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından yakınlarının durumunu öğrenmek için hastaneye giden bir kişi kazada hayatını kaybetti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından, yakınlarının durumunu öğrenmek için hastaneye giden bir kişi kazada hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çeltik Mahallesi’ndeki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan yakınlarını hastanede ziyaret etmeye giden Seydo Endez (53) idaresindeki 23 K 1759 plakalı otomobil, Siverek Devlet Hastanesi kavşağında Mehmet Alak'ın kullandığı 63 F 1824 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Endez, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, jandarma ekiplerinin hastane çevresinde aldığı yoğun güvenlik önlemleri ise devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı. Yaralıların yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.