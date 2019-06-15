Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü, 5 yaralı Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Araçla kaçan şüphelilerin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Araçla kaçan şüphelilerin çarptığı 2 kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Çeltik Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Araçla kaçan şüphelilerin çarptığı 2 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri, mahalle ve hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.