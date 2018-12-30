Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, aralarında husumet bulunan 2 aile barış yemeğinde bir araya getirildi.

İlçede yaşayan Kevci ile Canpolat aileleri arasında 6 yıl önce çıkan ve 1 kişi öldüğü, 1 kişini de yaralandığı kavganın ardından husumet başladı.

Kanaat önderleri Haci İbrahim Kurt, Abdülkerim Çardak, Mustafa Kurt ve Mehmet Kuran, taraflarla görüşerek barışmaya ikna etti.

Bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde buluşan taraflar birbirlerine sarılarak, aralarındaki husumeti sonlandırdıklarını belirtti.

Taraflar, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından yemek yedi.

İlçe Müftüsü Kamil Oktay, törende yaptığı konuşmada, hadislerden örnekler vererek, insanların arasındaki barışı sağlamanın hayırlı bir iş olduğunu söyledi.

Aile fertlerine ve barışta öncülük edenlere teşekkür eden Oktay, bu tür üzücü hadiselerin bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.

Barış yemeğine AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci ve çok sayıda vatandaş katıldı.