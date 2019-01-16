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Şanlıurfa'da hırsızlık iddiası

16 Ocak 2019 Çarşamba 23:18
Şanlıurfa'da hırsızlık iddiası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, Suriye uyruklu bir kuyumcunun otomobilinden 1,5 milyon lira değerinde altın, döviz ve Türk lirası bulunan çantanın çalındığı öne sürüldü.

Suriyeli Khir Alkasem (35), polise yaptığı müracaatta, merkez Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde 63 AAN 873 plakalı otomobilini park ederek 20 metre mesafede bulunan bir bakkala gittiğini, bu sırada otomobilin bagajındaki çantanın, plakasız bir otomobilden inen 3 kişi tarafından çalındığını söyledi.

Şüphelilerin olay yerinden hızla uzaklaştığını ifade eden Alkasem, şikayetçi oldu.

Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede, çantanın araçtan çalındığını tespit etti, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Alkasem, çantada 1,5 milyon lira değerinde altın ve döviz ile Türk lirası bulunduğunu iddia etti.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 23:18
  1. kuyumcu
  2. Soygun
  3. Şanlıurfa

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