Şanlıurfa’da HDP’nin yürüyüşüne izin verilmedi Açlık grevindeki HDP Milletvekili Leyla Güven’e destek amacıyla Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yürümek isteyen HDP’li milletvekillerine polis izin vermedi.

Açlık grevindeki HDP Milletvekili Leyla Güven’e destek amacıyla Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yürümek isteyen HDP’li milletvekillerine polis izin vermedi. Yürüyüş yapamayan milletvekilleri bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra araçlarıyla geldikleri gibi geri döndü.

HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Ömer Öcalan, Nusrettin Maçin, Ayşe Sürücü ile Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, açlık grevindeki HDP Milletvekili Leyla Güven’e destek amacıyla Birecik’te yürümek istedi. Parti binasından çıkıp yürüyüş yapmak isteyen vekillere polis izin vermedi. Çevik kuvvet polisinin etrafını sardığı vekiller, yürüyüş yapamayacaklarını anlayınca oturma eylemi yaptı. Bir süre yolda oturan vekiller daha sonra geldikleri araçlara geri binip Suruç ilçesine geçti. Burada da yürüyüş yapamayan vekiller araçlarına binip bu defa Şanlıurfa merkeze gelerek HDP İl binasına geçti.

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