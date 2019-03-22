Şanlıurfa'da "hayali hasta" ile dolandırıcılık iddiası Bazı özel hastenelerde hayali hasta girişi yaparak, devleti dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bazı özel hastanelerde hayali hasta girişi yaparak, devleti dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Özel hastaneleri takibe alan ekipler, hayali hasta girişi yaparak devleti dolandırdığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 doktor ile özel hastane sahibi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutukladı. Diğer zanlılar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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