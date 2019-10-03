Şanlıurfa'da gece vakti hareketli saatler! Tank ve mühimmat sevkiyatı yapıldı
Suriye'nin kuzeyine olası bir operasyon için hazırlık yapan TSK, Şanlıurfa'nın Suriye sınırına tank ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi.03 Ekim 2019 Perşembe 08:17
Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine tank ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan operasyon öncesi Suriye’nin Telabyad kentine sınırı bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine askeri sevkiyat gerçekleştirildi. Tank ve mühimmat taşıyan araçlardan oluşan askeri konvoy, Akçakale ilçesindeki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yapmadan sınır karakollarına gitti.
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