Şanlıurfa’da günün kahramanı çocuklar

Şanlıurfa’nı Haliliye ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangın paniğe eden oldu. Yangını söndürmek için çocuklar canla başla mücadele etti.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde çıktı. Sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede yaklaşık bin metrekarelik alana yayıldı. Kuru otların kısa sürede tutuştuğu yangın, yerleşim yerlerine yakın olmasından dolayı paniğe neden oldu. Vatandaşların yangını fark etmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında çocuklar da itfaiye ekiplerinin su hortumunu taşıyarak yardımcı oldu. Yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.