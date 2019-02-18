Şanlıurfa’da gençlik korosu ilk konserini verdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğü tarafından kurulan ’Çoksesli Gençlik Korosu’ konseri yoğun katılımla gerçekleşti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığına bağlı Konservatuar Şube Müdürlüğü tarafından kurulan’Çoksesli Gençlik Korosu’ ilk konserini verdi. Mehmet Akif İnan konferans Salonu’nda gerçekleşen konsere Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve eşi Sema Çiftçi, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in eşi Gülhan Erin, daire başkanları, müdürler ve vatandaşlar katıldı.

Konser öncesi konuşan Çiftçi, "Müzik Şanlıurfa’mız için çok önemli. Bizim duygu, düşünce, vatan sevgimizi, hasreti, kavuşmayı, aşkımızı dile getirebildiğimiz bir unsurdur. Yıllardır Şanlıurfa’da sıra gecelerinde halkımızın bir çok ortamda kendisini ifade ettiği bir alandır. Her şey bilimseldir ve bilime oturması lazım. Büyükşehir belediye başkanlığımız Şanlıurfa’nın bir müzik şehri olduğu bilinciyle Kültür ve Turizm Daire Başkanlığımıza bağlı Konservatuar şube müdürlüğümüzü kurdu. Hocalarımız ve yetkililerimiz bu defa çocuk, gençlik, karma koro şeklinde çalıştılar ve ortaya güzel eserler çıktı. Müzik anlamında Şanlıurfa’nın yeteneklerini kurdular. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ayrıca Konservatuar Şube Müdürlüğü hafta sonları Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Tasavvuf Müziği, Ruha Medeniyetler Korosu, Çoksesli Gençlik Korosu, Çocuk Korosu, Gençlik Orkestrası, Çocuk Konservatuarı Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezin’de kursları veriliyor.