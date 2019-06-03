0553 313 94 23

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 7'si tutuklandı

03 Haziran 2019 Pazartesi 17:56
Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, kentteki özel etüt merkezlerinde örgüt adına faaliyet yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 17:56
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. gözaltı
  3. operasyon
  4. paralel devlet yapılanması
  5. Şanlıurfa
  6. tutuklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’da olaylı seyyar operasyonu
    1. Bursa’da olaylı seyyar operasyonu
    2. Davutoğlu'ndan 'Erdoğan'a ihanet etti'..
    3. Hasan Ali, İngilizler’in radarında
    4. "331 bin mülteci geri döndü"
    5. Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
    6. Avrupa’nın ilk sualtı restoranı..
    7. Godiva, MBK Partners’la satış ve..
    8. Mazbatası iptal edilen muhtar yeniden..
    9. Oylar eşit çıktı! Kazanan kura ile..
    10. Boğulma tehlikesi geçirdi, 3 gün sonra..
    11. Binali Yıldırım: “Yapılacak seçimlere..
    12. Çorum lise taban puanları 2019 Çorum..
    13. İçişleri Bakanı Soylu, AB Komiseri..
    14. Şanlıurfa’da özel etüt merkezlerine..
    15. Vali drone destekli trafik denetimine..
    16. Binali Yıldırım'dan Yüksek Seçim..
    17. Asırlık birlik ve kaynaşma geleneğini..
    18. Bayram tatili trafiği havadan denetlendi
    19. Başbakan adayı duyurdu: 31 Ekim'de..
    20. GÜNCELLEME - İş vaadiyle..
    21. Tunceli lise taban puanları 2019..
    22. Başkan Kazgan’dan Bayram mesajı
    23. Almanya'da koalisyon ortağı SPD..
    24. Gölbaşı ilçesinde oyun parklarına..
    25. Sakarya ve Karabük'te trafik kontrolü
    26. Çölyak ve PKU hastalarına..
    27. Otomobil istinat duvarına çarptı
    28. Refüje çarpan minibüs takla attı
    29. Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar..
    30. Sadıkoğlu’ndan bayram ziyaretleri
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular