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Şanlıurfa'da FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Metin Alpcan ile 5 eski asker ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

26 Şubat 2019 Salı 14:00
Şanlıurfa'da FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Metin Alpcan ile 5 eski asker ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:00
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