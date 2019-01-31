Şanlıurfa'da feci kaza! İki otomobilin çarpışmasında 8 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunuyor.31 Ocak 2019 Perşembe 15:05
Erdoğan Adalmış idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Bostancı Mahallesi kavşağında, Halef Güler yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Güler yönetimindeki otomobil tarlaya devrildi.
8 kişi yaralandı
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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