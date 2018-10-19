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Şanlıurfa’da eylem hazırlığındaki 13 kişi yakalandı

Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast hazırlığında oldukları belirlenen teröristler yakalandı. Teröristlerin kaldıkları yerde yapılan aramada ise cephanelik çıktı.

19 Ekim 2018 Cuma 19:35
Şanlıurfa’da eylem hazırlığındaki 13 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda,  AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, emniyet ve jandarma  personeli ile kritik bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlenen  13 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl  Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin  önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Payamlı Mahallesi yakınlarında şüphe  üzerine bir otomobilin durdurulduğu ve içerisindeki 3 kişinin gözaltına alındığı  belirtildi.

Devam eden çalışmalarda, bu kişilerle irtibatlı olduğu belirtilen 10  şüphelinin daha yakalandığı aktarılan, açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şüpheli şahısların araç ve evlerinde yapılan aramalarda, 5 bin 17  gram ağırlığında C4 olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 2 kilogram  ağırlığında A4 olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 1 adet verici, 2 adet  alıcı devre, 4 adet elektrikli kapsül, 13 adet pil, 2 adet inşaat eldiveni, 7  adet el bombası, 1 adet kalaşnikof marka silah ve bu silaha ait şarjör ile basılı  vaziyette 30 adet fişek, 1 adet Uzu marka silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör, 1  adet Thompson marka otomatik silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör, 1 adet CZ25  marka otomatik silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör ile 1 adet susturucu, 3 adet  Baretta marka silah ve bu silahlara ait 6 adet şarjör ile 2 adet susturucu, 1  adet Glock marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör, 1 adet Browning marka  tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör, 2 adet av tüfeği, 633 adet 7,62  milimetre çapında fişek, 377 adet 9x19 milimetre çapında fişek ele  geçirilmiştir."

Açıklamada, şüphelilerin AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil  Yıldız, emniyet ve jandarma personeli ile kritik bazı hedeflere yönelik eylem  hazırlığında oldukları ifade edilerek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği  kaydedildi.


 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 19:35
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