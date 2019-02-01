Şanlıurfa'da dilencilere yönelik operasyon Viranşehir ilçesinde yakalanan 2 dilencinin üzerinden yaklaşık 10 bin lira çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan 2 dilencinin üzerinde yaklaşık 10 bin lira çıktı. Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında yaptıkları denetimlerde, 2 dilenciyi yakaladı. M.N.A ve H.C üzerinden toplam 9 bin 138 lira çıktı. Söz konusu paraya el konulurken, dilencilere de idari para cezası kesildi.







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.