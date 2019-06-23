Şanlıurfa’da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Şanlıurfa’da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şanlıurfa’da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Maşuk Mahallesi Adıyaman Şanlıurfa arasındaki eski yol üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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