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Şanlıurfa’da devrilen otomobilde 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4’ü çocuk 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

20 Kasım 2018 Salı 01:14
Şanlıurfa’da devrilen otomobilde 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Mehmet Ali Ket'in kullandığı 35 ZBN 52 plakalı otomobil, Siverek - Viranşehir kara yolunun 40. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Medine, Bedriye, Lütfiye, Büşranur (6), Kübranur (8), Elif (4) ve Asiye (10) Ket yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Ali Ket'in durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 01:14
  1. Siverek

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