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Şanlıurfa’da "Dev İndirimli" alışveriş imkanı sürüyor

Piazza’da yeni markaların katılımı ile yeniden başlayan Depo Günleri fırsatları 24 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:16
Şanlıurfa’da "Dev İndirimli" alışveriş imkanı sürüyor

Piazza’da yeni markaların katılımı ile yeniden başlayan Depo Günleri fırsatları 24 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.


ŞanlıurfaPiazzaAlışveriş ve Yaşam Merkezi’nde, ünlü markaların cazip fiyatlarla alışveriş imkanı sunduğu Depo Günleri devam ediyor. AVM’nin eksi 1’inci katında, Kemal Tanca, Madame Coco, Tuğba, Kiğılı, Liva Concept, Jakamen, Instreet, Togo ve Accort ve Morven gibi birbirinden değerli markaların katılımı ile 15 Mart’ta başlayan Depo Günleri fırsatları 24 Mart Pazar gününe kadar ziyaretçilerini konuk edecek. Kentin en büyük alışveriş ve yaşam merkezi Piazza’nın Depo Günleri’ni ziyaret edenler, erkek, kadın ve çocuk giyim, ayakkabı, ev tekstili ve hediyelik eşyalara kadar birçok ihtiyaçlarını bol seçenek ve uygun fiyatlarla temin edebiliyor.


Depo Günlerine katılan markalar, normal sezon ve sezon sonu indirimlerinin yanı sıra ekstra fiyat avantajları sunuyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:16
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