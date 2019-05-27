Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu Terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin engellenmesine ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, emniyet ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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