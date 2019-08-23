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Şanlıurfa'da çocukların istismara uğradığı iddiası

Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Koordinatörü Avukat Esra Yurum Aktaş, son yıllarda dünyada ve Türkiye'de artış gösteren çocuk istismarının toplumun değerlerini derinden sarstığını belirtti- Aktaş: "Tüm devlet organlarını, meslektaşlarımızı, sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşları, tüm aileleri bu gibi acı ve ülkemizin hukuki, ahlaki ve toplumsal düzenine kasteden olayların karşısında olmayı, bu konuda topluma bilinç kazandırma konusunda vakit kaybetmeden işbirliğine davet ediyoruz"

23 Ağustos 2019 Cuma 17:59
Şanlıurfa'da çocukların istismara uğradığı iddiası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Koordinatörü Avukat Esra Yurum Aktaş, son yıllarda dünyada ve Türkiye'de artış gösteren çocuk istismarının toplumun değerlerini derinden sarstığını ifade etti.

Aktaş, Şanlıurfa Barosu'nda düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa Barosu CMK uygulama merkezi kayıtlarına göre avukatlık görevlendirmelerinin büyük çoğunluğunun çocuklara karşı işlenen suçlardan oluştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Şöyleki baromuz 1 Ocak 2018 ila 21 Ağustos 2019 tarihleri aralığındaki CMK sanık ve mağdur müdafi atamaları verilerine göre, çocuğun cinsel istismarı suçunda en fazla mağdur sayısını 12 yaşından küçük kendini savunamayacak derecede olan mağdurların oluşturduğu ve bu yaş aralığında CMK bürosu tarafından 418 mağdurun varlığı kayıt altına alınmış müdafi ataması yapılmıştır. Toplamda ise cinsel istismara maruz kalan bin 292 çocuk kayıt altına alınmıştır."

Toplamda 702 cinsel istismar sanığının kayıt altına alındığını söyleyen Aktaş, bölgede yaşanan bir diğer sorunun ise erken yaşta evlilikler olduğunu, bu durumun insan hakları ihlali ve bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilip çözüm üretilmesini istedi.

Şanlıurfa Barosu olarak "çocukların hayatlarına kasteden zihniyeti lanetlediklerini" vurgulayan Aktaş, "Tüm devlet organlarını, meslektaşlarımızı, sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşları, tüm aileleri bu gibi acı ve ülkemizin hukuki, ahlaki ve toplumsal düzenine kasteden olayların karşısında olmayı, bu konuda topluma bilinç kazandırma konusunda vakit kaybetmeden işbirliğine davet ediyoruz." dedi.

Basın toplantısına katılan Şanlıurfa Barosu Başkanı Avukat Abdullah Öncel ise yaptıkları çalışmadan dolayı Avukat Esra Yurum Aktaş'a teşekkür etti.


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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:59
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