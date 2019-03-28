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Şanlıurfa’da çocuklara’Karagöz Ve Hacivat’ oyunu sahnelendi

Şanlıurfa’da 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde geleneksel Türk Tiyatrosunda Gölge Oyunu olarak da bilinen ’Karagöz ve Hacivat’ oyunu sergilendi.

28 Mart 2019 Perşembe 12:14
Şanlıurfa’da çocuklara’Karagöz Ve Hacivat’ oyunu sahnelendi

Şanlıurfa’da 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde geleneksel Türk Tiyatrosunda Gölge Oyunu olarak da bilinen ’Karagöz ve Hacivat’ oyunu sergilendi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Konservatuar Şube Müdürlüğü, Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla Selçuklu İlkokulunda öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi. Boyama etkinliği ile ’Karagöz ve Hacivat’ oyununun öğrencilere sahnelendiği programa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir ile birlikte okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.


Etkinlikte öğrencilerle sohbet ederek katılım gösteren tiyatrocuların gününü kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Konservatuar Şube Müdürlüğünde arkadaşlarımızın düzenlediği bu etkinlikte gençlerimize ecdadımızın kültürel oyunu olan ve Hacivat’ oyununu sergiledik. Tüm tiyatrocu sanatçı arkadaşlarımızın gününü kutluyorum. Etkinlikte emeği geçen ekibimizi de tebrik ediyorum" diye konuştu.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, aynı etkinliğini 68 ilkokulda daha düzenlemeye devam edecek.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:14
  1. sergi
  2. konser
  3. kültür

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