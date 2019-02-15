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Şanlıurfa’da cinnet getiren damat dehşet saçtı: 3 ölü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde cinnet getiren damat kayınbabası ile kayınbiraderi ve amcasının oğlunu silahla vurarak öldürürken, bir kayınbiraderini ise ağır yaraladı.

15 Şubat 2019 Cuma 15:56
Şanlıurfa’da cinnet getiren damat dehşet saçtı: 3 ölü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde cinnet getiren damat kayınbabası ile kayınbiraderi ve amcasının oğlunu silahla vurarak öldürürken, bir kayınbiraderini ise ağır yaraladı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Karabaş kırsal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Seydi A. tartıştığı kayınbabası Ömer Aslan, kayınbiraderleri Hacı Aslan, Kadir Aslan ve amcasının oğlu Mehmet Aslan’a kurşun yağdırdı. Silahla vurulan Ömer Aslan olay yerinde hayatını kaybederken Hacı Aslan, Kadir Aslan ve Mehmet Aslan ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Hacı Aslan ve Mehmet Aslan da hayatını kaybetti. Kadir Aslan’ın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:56
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