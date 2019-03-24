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Şanlıurfa'da çifte cinayet

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki kişi evde silahla öldürülmüş şekilde bulundu.

24 Mart 2019 Pazar 13:06
Şanlıurfa'da çifte cinayet

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki kişi evde silahla öldürülmüş bulundu.

Yaslıca Mahallesi'ndeki iki katlı evde ikamet eden İmam Atlı'dan (63) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Çilingir yardımıyla kapıyı açıp eve giren ekipler, Atlı ile Ziya Karaçizmeli'yi (45) silahla vurulmuş halde buldu. 112 Acil Servis ekiplerince, Atlı ve Karaçizmeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından cesetler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Erin'in, olayın adli ve idari yönden çok yönlü araştırılması talimatını verdiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:06
  1. Bozova
  2. ölü bulunma
  3. Şanlıurfa

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