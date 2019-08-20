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Bakan Soylu: Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu, "Biz bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'da yakaladık. Bundan bir hafta önce onun 4 katı büyüklüğündeki bombayı yakaladık." dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 21:48
Bakan Soylu: Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Bakan Soylu, Türkiye'nin önemli bir merkezine giden canlı bombanın Şanlıurfa'da yakalandığını açıkladı. İşte Bakan Soylu'nun açıklaması:

"Mehmet Cavit Bilici, Sağlık İşleri Daire Başkanı diyor. Şurada Diyarbakır Belediyesi amblemi var, burada ayyıldızlı bayrak var. Türk Bayrağı'na tahammül etmeyeceksin, teröre batmış adamları belediyeye alacaksın. Terör örgütlerinin öldürülen teröristleri bayramda ananı, babanı ziyaret etmeden önce onları ziyaret edeceksin. Diyarbakır bizim manevi kültürümüzün, medeniyetimizin en renkli şehridir. Sahabeler var. İki tane peygamber var orada. Yanyana yatıyorlar. Böyle bir şehirde bir sahabe ismini, din büyüğünün ismini çıkaracaksın teröristin ismini koyacaksın. Biz yönetme yetkisini vatandaşın verdiği birisi olarak tamam siz bunları yapabilirsiniz diyeceksiniz. 

Yarın barikat ve diğer olaylar olduğu zaman. Biz bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'da yakaladık. Bundan bir hafta önce onun 4 katı büyüklüğündeki bombayı yakaladık. DEAŞ talimatını gruplarınızı küçülteceksiniz diyor. PKK'ya da talimat aynı, grupları küçülteceksiniz, vurkaç yapacaksınız, ekonomik, turistik şehirlerin merkezinde eylemler yapacaksınız. Biz bunlara imkan sağlarsak, iltisaklı, irtibatlılarına imkan sağlarsak Türkiye'nin geçmiş dönemde yaşadığını 23 bin 721 konut yaptık." Haber7

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 21:48
  1. Diyarbakır
  2. Şanlıurfa
  3. süleyman soylu
  4. Gündem Haberleri

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