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Şanlıurfa’da bisikletli gelin konvoyu

Şanlıurfa’da yeni evlenen bisiklet tutkunu bir çift, bisikleti gelin arabası yaptı.

17 Şubat 2019 Pazar 15:01
Şanlıurfa’da bisikletli gelin konvoyu

Şanlıurfa’da yeni evlenen bisiklet tutkunu bir çift, bisikleti gelin arabası yaptı. Gelin ve damadın arkadaşları da bisikletleriyle düğün konvoyuna eşlik ederek şehirde arkalarından pedal çevirdi.


Şanlıurfa’da yeni evlenen İbrahim ve Fatma Bakan çifti, bisikleti süsleyip gelin arabası yaptı. Çiçeği burnunda çifte arkadaşları da eşlik ederek gelin konvoyu oluşturdu. Genç çift gelin arabası yaptıkları bisiklete binip şehirde tur atarken Urfa Bisiklet Topluluğu (URBİT) adı altında bir araya gelen arkadaşları da onları yalnız bırakmayarak arkalarından pedal çevirdi. Necmettin Cevheri Bulvarında oluşturulan bisikletli gelin konvoyu, kalabalık caddelerden ilerleyerek Balıklıgöl’e kadar gitti. Vatandaşların da şaşkın bakışları arasında mutluluklarını güzel bir anı ile süsleyen genç çift, Balıklıgöl’de fotoğraf çektirdikten sonra tekrar konvoyun başladığı noktaya geri döndü.


URBİT Başkanı Mehmet Aslan ise, "Bugün Urfa Bisiklet Topluluğu olarak farklı bir etkinliğe imza atmak istedik. İbrahim ve Fatma kardeşimizin evlenme münasebetiyle bugün araç konvoyundan farklı bisikletle gelin konvoyu yapmak istedik. Bugün onların mutlu günü onların mutluluğuna mutluluk katmak için bizim de mutluluk kaynağımız olarak bisikletle konvoy yapmak istedik. Çok mutlu olduk, bundan sonra Urfa Bisiklet Topluluğu olarak devam edecek" dedi.


Bir çağrı merkezinde çalışan gelin Fatma Bakan ise, "Biz bisiklette tanıştık. 3 yıldır bisiklet sürüyorum. Bisiklete binmeden konvoy olmaz dedik. Farklı bir imza yapalım dedik, farklı bir etkinlik yapmak istedik. O yüzden URBİT’te ilk gelin ve devamı olmasını isterim. Urfa içinde değişik kriterler olması gerekiyor. Katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.


Diş hastanesinde teknisyen olarak çalışan İbrahim Bakan ise, “Dediğimiz gibi Urfa’da araç fazlalığı var. Böyle bisiklet konvoyu yaparak halkın da desteklerini almak istedik. Herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:01
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