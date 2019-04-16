Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK mensubu bir terörist, silahı ve mühimmatıyla yakalandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Teröristin üzerinde yapılan aramada, uzun namlulu silah ve 42 fişek ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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