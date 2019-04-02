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Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

02 Nisan 2019 Salı 11:32
Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK mensubu terörist, silahı ve mühimmatıyla yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Teröristin üzerinde yapılan aramada ise bir uzun namlulu silah ile 39 adet fişek ve bazı örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 11:32
  1. Suriye
  2. Suruç
  3. Şanlıurfa
  4. terörist

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