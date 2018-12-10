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Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi Suriyeli kadın tutuklandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:08
Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir terörist yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi Ş.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu kadın, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ş.H'nin daha önce Suriye'de terör örgütü içinde yer aldığı tespit edildi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:08
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