Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
Terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi Suriyeli kadın tutuklandı10 Aralık 2018 Pazartesi 13:08
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir terörist yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi Ş.H. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu kadın, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ş.H'nin daha önce Suriye'de terör örgütü içinde yer aldığı tespit edildi.
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