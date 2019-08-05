Şanlıurfa'da bir terörist enselendi

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı bir terörist yakalandı.
05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:22
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:22
YORUM YAZ