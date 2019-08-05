Şanlıurfa'da bir terörist enselendi Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı bir terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı.

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