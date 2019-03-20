Şanlıurfa'da bir otomobilde 6 tabanca ele geçirildi Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde durdurulan bir otomobilde 6 tabanca bulundu. Alınan bilgiye göre, Akçakale-Ceylanpınar kara yolunda asayiş uygulaması yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bagajda bulunan stepneye gizlenmiş halde 6 tabanca ele geçirildi. Otomobildeki H.Ç, A.Ö. ve E.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Ç. ve A.Ö. tutuklanırken, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.