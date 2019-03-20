Şanlıurfa'da bir otomobilde 6 tabanca ele geçirildi
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı20 Mart 2019 Çarşamba 18:33
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde durdurulan bir otomobilde 6 tabanca bulundu.
Alınan bilgiye göre, Akçakale-Ceylanpınar kara yolunda asayiş uygulaması yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, bagajda bulunan stepneye gizlenmiş halde 6 tabanca ele geçirildi. Otomobildeki H.Ç, A.Ö. ve E.Y. gözaltına alındı.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Ç. ve A.Ö. tutuklanırken, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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