Şanlıurfa'da bir kişinin tartıştığı eşi ve kızını öldürmesi
Gözaltına alınan kişi tutuklandı09 Ağustos 2019 Cuma 19:01
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde tartıştığı eşi ve kızını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Hilali Mahallesi'nde dün eşi Filiz (40) ve kızı Rukiye'yi E'yi (17) av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan C.E'nin (43) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı C.E. "Kasten adam öldürme" suçundan nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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