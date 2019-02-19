0553 313 94 23

Şanlıurfa’da bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa’da bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

19 Şubat 2019 Salı 14:24
Şanlıurfa’da bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa’da bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesinde yaşandı. İş yerinde elektrik sobasının koltuklara temas etmesi sonucu yangın çıktı. İş yerinde yangın çıktığını fark eden vatandaşlar, çıkan yangına müdahalesi yetersiz kalınca durumu itfaiye erlerine bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluştu.


Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terzi: "Kazanmaya devam edeceğiz"
    1. Terzi: "Kazanmaya devam edeceğiz"
    2. 105'lik nine Beştepe'ye gidiyor!..
    3. Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz!..
    4. Başkan Palancıoğlu KADEM’de
    5. ABD'li senatör Sanders 2020'de..
    6. 2. Hacılar Bilim Sergisi Açıldı
    7. AK Parti Esenyurt belediyesi meclis..
    8. İran İslam Cumhuriyeti Erzurum..
    9. Ağaç işleme endüstrisinde 50 ülkeden..
    10. Katil Esed İdlib'e yine saldırdı!
    11. Afganistan'da patlama: 6 ölü
    12. BM'den Suriye uyarısı
    13. CHP TBMM Grup Toplantısı
    14. Başkan Büyükkılıç TÜGVA’da
    15. Zürih, Malouda'yı teknik ekibine dahil..
    16. Ankara'da ayrı yaşadığı eşini öldüren..
    17. Benfica'da teknik direktör Lage'ye..
    18. Afrin şehidi Erzurum’da son..
    19. Sinop’taki Durağan olayı sanıkları..
    20. Öğrencilere kar sürprizi
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü