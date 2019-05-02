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Şanlıurfa’da ‘bir bebek bir fidan’ projesi

2-5 Mayıs Dünya Ebeler günü dolayısıyla ‘Bir Bebek Bir Fidan’ projesi başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte görev yapan sağlık çalışanları ile birlikte fidan dikti.

02 Mayıs 2019 Perşembe 14:10
Şanlıurfa’da ‘bir bebek bir fidan’ projesi

2-5 Mayıs Dünya Ebeler günü dolayısıyla ‘Bir Bebek Bir Fidan’ projesi başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte görev yapan sağlık çalışanları ile birlikte fidan dikti.


Halil-ur Rahman Kent Ormanında gerçekleştirilen fidan dikimine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Mehmet Akif İnan Araştırma Hastanesinde çalışan sağlık personelleri katıldı. Çok sayıda fidanın dikildiği etkinliklere katılan sağlık çalışanları, kendilerine yönelik yaklaşımlarından dolayı Beyazgül’e teşekkür ettiler.


Tüm sağlık çalışanlarımızın ebeler gününü kutlayan Beyazgül, “Tüm sağlık çalışanlarımızın ebeler gününü kutluyorum. Ebelerimiz dünyaya getirdiği çocukların gelecekteki hayatlarını göremiyorlar ancak bir fidanın geleceğini görme umuduna sahip olacaklar. Başlattığımız bu proje ile fidan diken ebelerimiz ilerleyen zamanlarda buraya gelerek diktikleri fidanları görecekler. Bu benim dikili bir ağacım diyebilecekleri bir fidanlıkları burada. Dünyaya getirmiş oldukları fidanken ağaç olan o insanların kendileri görmese dahi duaları kendileriyledir. Tarihteki önemli insanların annesi ve ebesi budur yazılarını görmekteyiz. Çok kıymetli ebe hanımlarımızın bu günlerini kutluyorum. Onların bu emekleri çok değerli ve kıymetlidir, evet bizleri annelerimiz dünyaya getirdi ama buradaki ebelerimizin hakkını vermek lazım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 14:10
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