Şanlıurfa'da biçerdövere sıkışan kişi öldü

Şanlıurfa'da biçerdövere sıkışan kişi öldü06 Haziran 2019 Perşembe 15:37
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde biçerdövere sıkışan kişi hayatını kaybetti.
Hasan Yılmaz (23), Buket Mahallesi'nde tarlada biçerdöverle hasat yaptığı sırada makinenin helezon kısmına saman sapları sıkıştı.
Yılmaz, çalışır durumdaki aracını temizleye çalışırken helezona kapılarak ağır yaralandı. Yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hasan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.
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