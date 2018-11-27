Şanlıurfa'da belediyenin kültürevi tahrip edildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde belediyeye ait kültürevi kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan kültürevine, dün gece kapısını kırarak giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, masalar ile mefruşata zarar verdi. Tesisin önünde ateş yakılması sonucu da binanın duvarlarında yanık oluştu.

Çevredekilerin ihbarıyla durumdan haberdar olan belediye yetkilileri, olayı Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, kültür evinde incelemede bulundu, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Vatandaşa hizmet etmekten geri durmayacaklarını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan, mahalle ile aynı adı taşıyan ve belediyemizce yapılan kültür evi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Kültür evimize ciddi ölçüde zarar verilmeye çalışılmıştır. Burası halkımızın ortak kullanım alanıdır. İnsanlarımız burada sevinçlerini ve hüzünlerini yaşıyor. Böyle güzel bir tesise zarar vermenin hiçbir izahatı olamaz. Hiçbir zaman bu tür olaylar bizi hizmet aşkımızdan vazgeçirmeyecektir. Temennimiz bu eylemleri yapan kişi veya kişilerin bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılması ve en ağır şekilde cezalandırılmasıdır."