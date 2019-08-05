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Şanlıurfa’da bayram yoğunluğu yaşanıyor

Tarihi ve kültürel özelikleriyle ön planda olan Şanlıurfa’da Kurban Bayramı’na sayılı günler kala alışveriş hareketliliği yaşanıyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:09
Şanlıurfa’da bayram yoğunluğu yaşanıyor

Tarihi ve kültürel özelikleriyle ön planda olan Şanlıurfa’da Kurban Bayramı’na sayılı günler kala alışveriş hareketliliği yaşanıyor.


İnanç turizmin merkezlerinden olan Şanlıurfa’da Kurban Bayramı’na günler kala alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar Balıklıgöl çevresindeki tarihi çarşılara akın ederek bütçelerine uygun bayramlık aldı. Bayram yoğunluğundan memnun olan esnafta rahat bir nefes aldı.


Bayrama günler kala çarşıda hareketlilik yaşandığını belirten Esnaf Mehmet Çakır, "Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Bu mevsimlerde genellikle Almanya’da turistler geliyor. Bu yıl 2019 Göbeklitepe yılı olmasından dolayı ilgi baya yoğun geçiyor. Bayram yoğunluğu da iyi gidiyor. Vatandaşlar pul biber, nar ekşisine ve baharata ilgisi var. Bayram üstü kalabalık yaşanıyor” dedi.


Esnaf Abdullah Cesur da "Kurban Bayramı’na az bir zaman kaldı. Alışverişin azına da çokluğuna da razıyız. Vatandaşlar için olabildiğince fiyatları aşağıya çekiyoruz. Vatandaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Bayram yoğunluğu iyi gidiyor. İnşallah Allah daha iyisini nasip eder” diye konuştu.


Kurban Bayramı’na günler kala alışverişine çıkan Ahmet Çiftçi ise bayrama az bir zaman kaldığı için ailesiyle alışverişe yaparak çocuklarına kıyafet aldığını belirtti.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:09
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