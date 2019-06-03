Şanlıurfa’da bayram öncesi denetimler
Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde Ramazan bayramı öncesi umuma açık alanlarda denetimler sıklaştırıldı.03 Haziran 2019 Pazartesi 16:00
Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde Ramazan bayramı öncesi umuma açık alanlarda denetimler sıklaştırıldı.
Şanlıurfa emniyeti, Ramazan Bayramı öncesi il merkezi ve ilçelerde umuma açık alanlarda denetimlerini sıklaştırdı. Kafe, kahvehane ve parklarda denetim yapan ekipler, kimlik sorgulaması yaparak vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalıştı. Çok sayıda polisin katıldığı denetimlerin bayram boyunca devam edeceği belirtildi.
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