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Şanlıurfa'da Bayraktepe'ye dev Türk bayrağı

Ceylanpınar ilçesi girişinde bulunan ve Bayrak Tepe olarak bilinen yere Ceylanpınar Belediyesi tarafından dev Türk bayrağı dikildi.

11 Eylül 2018 Salı 08:04
Şanlıurfa'da Bayraktepe'ye dev Türk bayrağı

Ceylanpınar Belediyesi mesire alanı olarak yapımı devam eden Bayrak Tepe'ye daha önce yıpranan bayrak değiştirilerek daha büyük boyuttaki 150 metrelik Türk bayrağı dikildi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla Bayrak Tepe'ye giderek bayrağın dikilme aşamasını takip etti. Başkan Menderes Atilla'ya İlçe Başkanı Halid Şimşek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar eşlik etti. İlçenin girişindeki dev Türk Bayrağı ilçeye girenlere eşlik edecek. 

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ve beraberindekiler bayrak dikiminin ardından hatıra fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdi. Öte yandan belediye tarafından düşünülen projeye göre tepede ilerleyen günlerde çevre düzenlemesi de yapılacak. 

"Şehitlerimizin kanıyla sulanan al bayrağımız bu topraklarda ilelebet dalgalanacaktır" 
Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ülke topraklarında Türk bayrağının ilelebet dalgalanacağını ifade etti. Atilla, "Birkaç ay önce tepeye bayrağımızı dikmiştik. Maşallah ay yıldızlı bayrağımız o kadar çok dalgalanıyor ki yıpranma olmuştu. Biz de değiştirmişken daha büyüğünü dikelim dedik. Şehitlerimizin mukaddes hatırası, bağımsızlığımızın en temel göstergesi olan al bayrağımıza olan sevgimiz gün geçtikçe artıyor. İlçemizi çevreleyen tepelerin tamamında bayrağımız dalgalanıyor. Bayrak Tepe konum itibariyle şehir girişinde bulunduğu için orada da olmasını istedik ve arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmayı başlattık. İlçe halkımızın bayrak sevgisi her zaman zirvededir. Böyle güzel bir düşünceyi hayata geçirebildiğimiz için çok mutluyuz. Şehitlerimizin kanıyla sulanan al bayrağımız bu topraklarda ilelebet dalgalanacaktır. Her zaman bayrak bizim hassasiyetimiz ve önceliğimiz olmuştur. İnşallah bu ülkede bayrak inmez, ezan sesi de hiç durmaz" dedi. 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 08:04
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