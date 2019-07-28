Şanlıurfa'da baraj göletine giren kişi boğuldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı göletine giren kişi boğuldu. Alınan bilgiye göre, Çatak mevkisinde serinlemek için Atatürk Barajı göletine giren Mustafa Kılınç (19), bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri, gölette arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından bulunan Kılınç'ın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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