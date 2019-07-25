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Şanlıurfa’da ’bağımlılığa hayır’ kısa filmi ilgi gördü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Şanlıurfalı gençlerin yapımını geçekleştirdiği ’Game Of Türkiye’ kısa filmin gala gecesi yoğun ilgi gördü.

25 Temmuz 2019 Perşembe 18:40
Şanlıurfa’da ’bağımlılığa hayır’ kısa filmi ilgi gördü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Şanlıurfalı gençlerin yapımını geçekleştirdiği ’Game Of Türkiye’ kısa filmin gala gecesi yoğun ilgi gördü.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Birimi (ÜNİAK) temsilciliği tarafından düzenlenen ve oyun bağımlılığını konu alan ’Game Of Türkiye’ kısa filmin gala gecesi yoğun katılımla gerçekleşti. Gala gecesine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Faruk Bayuk, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Yeşilay, Kızılay ve ÜNİAK Temsilci ve üyeleri ile vatandaşlar katılım sağladı.


“Gençlerimiz zamanını iyi değerlendirmeli”


Gençlerin özellikle toplumsal bilinçlenme konuları üzerinde her geçen gün kendilerini daha da geliştirdiğini belirten Beyazgül, "İnsanlık olarak hayatımızın her anını iyideğerlendirmeliyiz. Bağımlılık hayatımızda doğru yaşamamıza engeldir. Beynimizi tutsak edip farklı bir hayata götürmedir. Dünyada insanların beyinlerini esir etmek isteyen bir güç var. Oyun bağımlılığı da bunlardan biridir. Neden her gün yeni bir güncelleme ile karşımıza çıkıyorlar. Peki bizi bundan kurtaracak ne var, inancımız var. Kendi imani değerlerimize dönmemiz lazım. Kendi inancımızı doğru yaşamamız lazım. Eğer dünyaya bir kere geliyorsak bunu yapmak zorundayız. Zamanı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Gençlerimizin işte bunu hatırlatacak çalışmaların tümünde kendilerine destekçi olduğumuzu belirtiyor ve kısa filmde emeği geçen tüm genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum" dedi.


Gala gecesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezince oluşturulan engelli semazen ve ilahi grubunun dinletileri yer aldı. Program film yapımında emeği geçen isimlere plaketler verilmesi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 18:40
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