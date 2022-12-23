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Gündem Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda yaralı var
Gündem

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 07:56:00 -
Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda yaralı var

Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan, kırsal Sofuca ve Büyükçay mahallelerinde yaşayan iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Olayda 7 otomobil ve 1 iş makinesinde de zarar oluştu.

Jandarma mahalle ve hastanede yoğun güvenlik önlemi aldı.

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