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Şanlıurfa’da anız yakanlara taviz verilmeyecek

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, anız yakanlara uygulanacak cezanın dekar başına 60,10 TL olduğunu ve bu cezanın beş katına kadar artırılabileceğini belirterek, cezai yaptırımların taviz vermeden uygulanacağını uyarısında bulundu.

09 Temmuz 2019 Salı 15:08
Şanlıurfa’da anız yakanlara taviz verilmeyecek

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, anız yakanlara uygulanacak cezanın dekar başına 60,10 TL olduğunu ve bu cezanın beş katına kadar artırılabileceğini belirterek, cezai yaptırımların taviz vermeden uygulanacağını uyarısında bulundu.


Son günlerde sıkça yaşanmaya başlayan anız yangınları hakkında üreticileri uyaran Vali Erin, hububat hasat alanlarında oluşan anızların bir kısmının çiftçiler tarafından bilinçli yakıldığını tespit ettiklerini belirterek, anız yakmanın toprak verimliliğini olumsuz etkilediğini ve tabii dengeyi bozduğuna dikkat çekti. Anızla birlikte toprak üstünde ve altında yaşayan tüm canlıların da yakıldığını ifade eden Vali Erin, şunları ifade etti: Toprağa verilen gübre ile bitkiler için gerekli besin maddelerinin bitki tarafından alınması toprak canlıları ve organik madde sayesinde gerçekleşmektedir. Anız yakılması ile gübrenin faydası azalıp daha yüksek gübre maliyetine yol açmaktadır.


Anız yakmanın toprağa zararının yanında hava kirliliğine, karayolu civarındaki anız yangınları görüş mesafesini azaltarak trafik kazalarına, kontrolsüz olarak yakılan anızlar komşu tarladaki hasat edilmemiş ürünlerin yanmasına, orman ve konut yangınlarına, tarla içerisindeki direklerin, meyve ağaçların yanmalarına sebep olabilmektedir. Yani anız yakarak kendimize, çevremize ve tarımsal geleceğimize zarar vermekteyiz.Anız yakmanın önüne geçmek için; tohum yatağı hazırlama modern tarım teknikleri ile yapılmalı, hububat hasadı biçerdöverle toprak yüzeyine yakın yapılmalı, hasat sonrası anız parçalayıcı bir aletle toprağa karıştırılmalıdır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. maddesi gereğince anız yakanlara idari para cezası uygulanmaktadır. Anız yakmanın cezası dekara 60,10 TL’dir. Bu ceza 5 kata kadar arttırılabilir. Anız yakan üreticilerimize ilgili mevzuat gereğince ilgili kurumlar (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından cezai yaptırımlar taviz vermeden uygulanacaktır. Kendimize, çevremize ve tarımsal geleceğimize zarar vermemek için anız yakmayalım.


Vali Erin, anız yakmaya karşı tüm üreticilerin, ilin tarımsal geleceğine gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica etti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:08
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