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Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama

Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker:- "Patlamada herhangi bir ölü ya da yaralımız bulunmuyor. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı"

27 Aralık 2018 Perşembe 17:28
Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, ilçedeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldiğini belirterek, çıkan yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Kaymakam Göker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda LPG sızıntısından meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığını söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Göker, "İlçemizin girişinde bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Akabinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirdik. Patlamada herhangi bir ölü ya da yaralımız bulunmuyor. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor." diye konuştu.

Bölgede çok sayıda ekibin çalışması devam ediyor.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 17:28
  1. Bozova
  2. Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker
  3. patlama
  4. Yangın

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