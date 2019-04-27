Şanlıurfa’da 40 bin metre balık ağı ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Hilvan ve Bozova ilçelerinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında bir ay içerisinde yaklaşık 40 bin metre balık ağı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, av yasağının başlamasıyla Atatürk Barajı göletinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, bir ay içindeki denetimlerde yaklaşık 40 bin metre balık ağı, su kenarına terk edilmiş bir tekne, zıpkın, dirgen ve tulum gibi malzemeler ele geçirdi. 7 kişi hakkında da yasal işlem yapıldığı bildirildi.