Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde PKK/PYD mensubu olduğu iddia edilen 3 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir grup teröristin Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine çalışma başlatıldı. Güvenlik güçlerince sınırdaki Ohali Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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