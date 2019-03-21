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Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırında yakalanan teröristlerle birlikte, 2 piyade tüfeği ve 59 fişek ile 3 bilgisayar ele geçirildi

21 Mart 2019 Perşembe 18:13
Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu 3 terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir grup teröristin ilçenin Suriye sınırından yurda giriş yapmak için girişimde bulunduğuna yönelik istihbarat alındı.

Bunun üzerine sınır hattındaki önlemlerini artıran ekipler, PKK/PYD üyesi 3 teröristi Türkiye'ye girerken yakaladı.

Teröristlerle birlikte 2 piyade tüfeği, 59 fişek, 2 tablet ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Zanlıların güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:13
  1. Ceylanpınar
  2. Suriye sınırı
  3. Şanlıurfa
  4. terörist

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