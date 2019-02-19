Şanlıurfa’da 261 kelaynak doğaya bırakıldı

Nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları için Birecik Üretim İstasyonunda koruma altında tutulan 261 kelaynak göç ve üreme dönemleri gelmesi nedeniyle doğaya salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Birecik Kelaynak Üretim İstasyonunda soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için 1971 yılından beri koruma altında tutulan 261 kelaynak, göç ve üreme döneminin gelmesi nedeniyle doğaya bırakıldı. Her yıl Şubat ve Mart ayındaki üreme dönemlerinde doğaya bırakılan kelaynaklar, Ağustos ayında yeniden kafeslere alınıyor.

Kafeslerin kapıları açıldı

Kelaynaklar, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, Birecik Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 3’üncü Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan’ın kafeslerin kapılarını açmasıyla göç etmeye başladı. Kelaynaklar, üreme dönemi olan Şubat ve Mart aylarında kafeslerinden çıkarılarak doğaya salınıyor. Doğal ortamda serbestçe uçan kuşlar, kelaynak Üretim istasyonu içindeki kayalıklarda üredikten sonra Ağustos ayında yeniden kafeslerine alınarak göç etmeleri engelleniyor.

2016 yılında 38 adet kelaynak dünyaya gelirken 2017 yılında 47 adet ve 2018 yılında ise 65 adet dünyaya gelerek 261 sayısına ulaştı.